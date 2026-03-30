Formazione: Buck (Ahk Italien), 'modello duale è opportunità di crescita e innovazione'

"Il programma prevede tutor aziendali" appositamente formati, "e un esame finale all'interno dell'azienda. Il format della formazione professionale duale è importante perché si tratta di un modello di innovazione e di crescita. Grazie ad esso, il nostro socio Lidl fa crescere la sua rete in Italia con personale altamente qualificato e con tecnici superiori". Sono le parole di Joerg Buck, consigliere delegato Camera di Commercio Italo-Germanica - Ahk Italien, all'incontro 'Formazione duale con gli its academy in alto apprendistato. Dalle opportunità alla pratica: lo stato attuale e il caso di successo di Ahk con Lidl Italia', organizzato al Ministero dell'Istruzione e del Merito a Roma il 27 marzo.