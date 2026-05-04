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Formazione: Capuano (Leroy Merlin), 'con Talent Lab ho coltivato il mio talento'

04 maggio 2026 | 11.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il percorso Talent Lab mi ha permesso di incrementare e di sviluppare ancora le mie competenze. L'assessment del primo anno mi ha permesso di prendere consapevolezza e di poter sviluppare skills che oggi reputo fondamentali per il mio lavoro: visione strategica e capacità di innovazione. Nel 2025 arriva così la nomina da leader del negozio di Pavia e per me questo è stato il giorno più importante e più emozionante e orgoglioso di tutta la mia carriera lavorativa. Ho imparato che in Leroy Merlin non si è mai soli. La crescita non è collettiva. Ed è proprio questa strada che si compie, si cammina insieme, che ti permette poi di sviluppare appieno quello che il tuo talento". È il racconto di Maria Grazia Capuano che anche grazie al percorso di formazione Talent Lab ha realizzato il sogno di diventare Store leader Leroy Merlin.

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