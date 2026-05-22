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Formazione, Spada (Formazienda): "Strumento per lavorare in modo sicuro"

Rossella Spada - (Foto Adnkronos)
Rossella Spada - (Foto Adnkronos)
22 maggio 2026 | 16.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sicurezza, innovazione e produttività sono i temi posti al centro del Festival del lavoro di questa edizione 2026. Il Fondo Formazienda ha deciso di essere presente in questa manifestazione perché il suo scopo è quello di promuovere e finanziare la formazione continua delle imprese che unisce sicurezza, innovazione e produttività. La sicurezza in azienda permette ovviamente di lavorare in modo sicuro nei contesti lavorativi e la formazione è uno strumento per permettere ai lavoratori di muoversi in questa direzione". Così, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, Rossella Spada, direttore del Fondo Formazienda, a margine del Festival del lavoro, la manifestazione dei consulenti del lavoro in corso alla Nuvola dell'Eur a Roma.

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"Oggi - afferma - si parla molto di digitalizzazione, di intelligenza artificiale, ma senza la formazione degli addetti delle imprese diventa molto difficile intraprendere un percorso che ci permetta di essere effettivamente in grado di affrontare l'innovazione e l'innovatività all'interno delle realtà aziendali. Per quanto riguarda la produttività questa passa anche attraverso la formazione perché le persone formate sono in grado di svolgere in maniera più efficace ed efficiente la propria attività lavorativa, sono in grado di essere più performanti, più sicure proprio perché possiedono e sono in grado di sviluppare quelle competenze necessarie per poter affrontare in modo produttivo quella che è la loro attività quotidiana".

"Quindi credo che sia importante valorizzare il ruolo del Fondo Interprofessionale in questo contesto proprio perché rappresenta un po' il 'fil rouge' anche della tematica che viene affrontata in questo Festival", conclude.

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Formazione Sicurezza Innovazione Produttività
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