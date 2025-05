Forum comunicazione 2025: Luperi (Volocom), ‘Informazione affidabile porta a decisioni efficaci’

“Nell'ultima edizione del World Economic Forum sono stati indicati vari rischi che il pianeta corre, tra i quali la disinformazione e la misinformazione, ovvero il rischio delle fake news. Siamo al Forum della Comunicazione e questo fatto è stato confermato da tutti i protagonisti. Pertanto, essere informati in maniera affidabile e corretta è fondamentale per poter prendere decisioni efficaci. Quindi, il comunicatore deve poter far fronte a questa necessità utilizzando ausili professionali, tecnologici e abilitanti”. Queste le parole di Federico Luperi, direttore News Intelligence di Volocom, in occasione dell’edizione 2025 del Forum Comunicazione - Co-intelligenza & comunicazione organizzato a Milano da Comunicazione Italiana. Ospitato presso la sede di Assolombarda, il Forum festeggia 18 anni di attività, durante i quali ha riunito un numero crescente di esperti, opinion leader e rappresentanti delle aziende e delle istituzioni in un appuntamento dedicato alla comunicazione d'impresa e all'innovazione digitale.