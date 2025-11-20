Forum Hr, Ariotti (nCore Hr): "Con Ai, i leader devono guidare cambiamento"

"I leader hanno il compito di trasmettere le conoscenze, il corretto approccio mentale e le modalità d'uso degli strumenti, ma ogni individuo dentro l'organizzazione deve contribuire concretamente a mettere a terra l'intelligenza artificiale e il nuovo modo di lavorare. Solo così si può raggiungere un livello di produttività adeguato, valorizzando pienamente il supporto offerto dall'Ai". Con queste dichiarazioni Enrico Ariotti, CEO and Co-Founder nCore Hr, è intervenuto alla diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, a Milano. Il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management.