Forum risorse umane, Ordasso (Intesa Sanpaolo), 'persone sono risorsa che fa la differenza'

"Intesa Sanpaolo mette al centro le persone perché, come dice il nostro consigliere delegato Carlo Messina, le persone sono la risorsa più importante che abbiamo e sono quelle che fanno la differenza. Quindi tutto ciò che l'ambito Hr fa è finalizzato ovviamente a valorizzare le persone, a farle crescere professionalmente e a metterle in condizione di lavorare serenamente, conciliare al meglio privata e professionale e contribuire alla crescita dell'azienda". A dirlo Patrizia Ordasso, Executive Director Relations with Workers' representatives and Welfare di Intesa Sanpaolo, in occasione della diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management, che quest'anno si rinnova come primo evento in Italia dedicato al People and Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese.