Forum risorse umane, Torriani (Initial), 'progetto Dignity favorisce benessere fisico e psicologico delle donne'

20 novembre 2025 | 15.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Rentokil Initial si occupa da oltre cent'anni di promuovere l'igiene e il benessere all'interno degli spazi comuni e degli ambienti lavorativi. Da questo punto di vista la sua priorità è supportare le aziende a creare dei contesti che possano favorire la serenità, la collaborazione e la concentrazione delle persone. Proprio all'interno di questa cornice si inserisce il progetto che presentiamo oggi, che prende il nome di Dignity, specificatamente rivolto al mondo femminile e che prevede l'installazione di un distributore di assorbenti igienici femminili e la sua fornitura periodica. Questo al fine di supportare le donne che lavorano all'interno di questi contesti e fare in modo che possano superare varie problematiche, in quanto viene favorito il benessere fisico, proteggendo l'igiene, la protezione dalle infezioni e il benessere psicologico". A riferirlo Maria Francesca Torriani, Marketing and Sales Excellence Manager di Initial, in occasione della diciassettesima edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione italiana, il principale appuntamento italiano per il mondo del lavoro e l'Hr Management, che quest'anno si rinnova come primo evento  in Italia dedicato al People and Culture Management, riflettendo le trasformazioni nella società e nelle imprese. 

Tag
video filmato ripresa diretta
