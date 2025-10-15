Frattasi (Acn): "La cybersicurezza è la spina dorsale dell’intelligenza artificiale"

“L’intelligenza artificiale ha bisogno di infrastrutture sicure per esprimere tutto il suo potenziale: la cybersicurezza ne è la spina dorsale”, ha dichiarato Bruno Frattasi, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025.

“L’Acn è nata da poco ma cresce rapidamente: oggi contiamo oltre 400 persone e arriveremo a 660 entro la fine del 2026, con nuovi concorsi dedicati anche a esperti di intelligenza artificiale e crittografia post-quantistica”, ha ricordato.

“L’AI è una tecnologia ‘dual use’: può essere usata per attaccare o per difendere. Per questo la nostra missione è sviluppare capacità predittive e di protezione sempre più avanzate”.

“Gli attacchi informatici stanno aumentando, ma il nostro Paese ha migliorato nettamente la capacità di difesa e risposta”, ha sottolineato Bruno Frattasi.

“Il numero di minacce cresce perché aumenta la superficie digitale e perché gli attaccanti utilizzano strumenti di frontiera, dagli algoritmi generativi ai deepfake”, ha spiegato. “Ma anche noi usiamo l’intelligenza artificiale per difenderci, possiamo raccogliere dati dai centri di sicurezza nazionali e anticipare la minaccia con analisi predittive”.

Frattasi ha aggiunto che “oggi i nostri sistemi resistono meglio anche agli attacchi DDoS, che in passato erano tra i più debilitanti”.