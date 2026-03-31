Freddy, con Sigoa nuova partnership rivolta al mondo della ginnastica

Freddy conferma il proprio percorso nel mondo della ginnastica annunciando la partnership con Sigoa, brand specializzato nella realizzazione di abbigliamento tecnico per la ginnastica artistica; l'operazione si inserisce nella strategia di sviluppo di Freddy Teamwear, la business unit dedicata alle forniture personalizzate per società sportive. Fondata nel 2002 dalle sorelle Giorgia e Sabrina Buzzi, Sigoa è oggi fornitore ufficiale della Federazione Ginnastica d'Italia (Fgi) e serve oltre 400 scuole di ginnastica artistica in Italia e all'estero. Le fondatrici rimarranno operative nell'azienda con ruoli strategici e continueranno a garantire la qualità tecnica che ha reso Sigoa un punto di riferimento nel settore della ginnastica artistica.

"Dopo il nostro importante percorso con Sigoa, sentivamo la necessità di un partner che potesse portarci al livello successivo senza snaturare la nostra identità - affermano Giorgia e Sabrina Buzzi, fondatrici di Sigoa -. In Freddy abbiamo trovato una visione condivisa sull'importanza della qualità tecnica e del servizio alle società sportive. Siglare una partnership con Freddy ci permette di valorizzare l'esperienza maturata e di far crescere il settore della ginnastica artistica". Questa partnership, commenta Carlo Freddi, presidente di Freddy "rappresenta un passo naturale nel percorso di Freddy. Sigoa è una realtà di grande valore, con una profonda conoscenza del prodotto tecnico e del mondo della ginnastica artistica. Grazie alle competenze di Sigoa, alla nostra esperienza industriale e con una focalizzata attività di marketing, vogliamo costruire un progetto ambizioso che diventerà un punto di riferimento anche in nuovi segmenti sportivi".

Oggi Freddy è presente in oltre 50 Paesi con una distribuzione multicanale che comprende retail, wholesale ed e-commerce. L’azienda ha un giro d’affari pari a circa 30 milioni di euro con un posizionamentonel segmento premium dell’abbigliamento sportivo e casual. Nel prossimo triennio Freddy punta ad un investimento strategico nella divisione Teamwear, dedicata alle forniture tecniche per federazioni sportive, squadre e organizzazioni. In questa direzione si inseriscono alcune importanti partnership che consolidano la presenza del brand nel sistema sportivo italiano e internazionale. Tra queste il rinnovo per altri quattro anni della collaborazione con la Federazione Ginnastica d’Italia, storica eccellenza dello sport nazionale, e l’accordo con la Federazione Italiana Pallavolo (Fipav), che vede Freddy nel ruolo di sponsor tecnico e fornitore ufficiale per il settore Beach Volley e per i Giudici di gara.

A queste si affiancano la partnership con la Federazione Italiana Fitness (Fif) e il supporto a Vero Volley, una delle realtà più rilevanti della pallavolo europea, di cui Freddy è sponsor tecnico sia della squadra femminile sia di quella maschile. Attraverso lo sviluppo della divisione Teamwear e il rafforzamento delle collaborazioni con federazioni e club di alto profilo, Freddy punta a consolidare la propria presenza nel mondo dello sport organizzato, valorizzando competenze di design, innovazione e qualità produttiva e creando nuove opportunità di crescita nel mercato delle forniture tecniche sportive. La divisione Teamwear rappresenta oggi una delle aree di sviluppo strategico per il brand, con l’obiettivo di ampliare progressivamente la presenza di Freddy nelle discipline sportive e nei contesti professionali legati al movimento e alla performance.