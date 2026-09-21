Gabrielli (Polizia Postale): "Confronto tra amministrazioni e Ciso per rafforzare perimetro cibernetico"

"Oggi i responsabili della sicurezza cibernetica sono organizzati e sono una figura sempre più importante all'interno delle aziende e momenti come questo offrono spunti di dialogo diretto e sincero tra le amministrazioni e i Ciso e forse si costruiscono idee anche per migliorare l'assetto del Paese in termini di difesa del nostro perimetro cibernetico". Così Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cybernetica, nel corso del Ciso Meetup 2026, una giornata di confronto tra istituzioni e chief information security officer per la resilienza cibernetica del Sistema Paese, svoltosi presso Casa dell'Aviatore a Roma.