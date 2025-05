Ghera (Regione Lazio): "Collegare meglio Roma al resto del Lazio"

“Il Lazio risente dell'impatto molto forte di Roma Capitale, sia per numero di residenti, sia per numero di relazioni internazionali, sia di aziende. Si sente forte l’esigenza di collegare maggiormente la Regione con la Capitale. Un lavoro importante da fare tutti insieme. Dobbiamo cercare di arrivare velocemente a finire i lavori del Pnrr sulla rete e sulle infrastrutture ferroviarie. Una rete carente che nel corso degli anni non ha avuto adeguati investimenti”. Così Fabrizio Ghera, assessore a Mobilità, Trasporti e Tutela del territorio della Regione Lazio, partecipando questo pomeriggio a Roma, all’appuntamento ‘Alis a Villa Borghese’, un evento organizzato dall’Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile (Alis), per condividere idee, esperienze e riflessioni sul futuro del sistema produttivo italiano.

Regione Lazio ha però anche altre esigenze “un po’ più di nicchia, ma comunque importanti - evidenzia Ghera - la parte sciistica ad esempio e il trasporto marittimo. Dobbiamo sviluppare la logistica e l'intermodalità e fare in modo che ci sia sempre più dialogo tra pubblico e privato per trovare soluzioni alle sfide che i cittadini ci pongono”, conclude.