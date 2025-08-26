circle x black
Ghiacciaio Solda ha perso 26 metri solo quest'anno

Dal 1997 al 2023 la superficie dei ghiacciai in Alto Adige si è quasi dimezzata, da 122,2 kmq a 72,2 kmq

26 agosto 2025 | 16.02
Redazione Adnkronos
In arretramento, sempre più di colore nero, coperto in larga parte da detriti. In Alto Adige il ghiacciaio Solda del gruppo Ortles-Cevedale, nel cuore del Parco nazionale dello Stelvio, nel 2025 è arretrato di 26 metri rispetto al 2024 confermando il trend medio decennale di 20 metri l’anno di ritiro. Nella seconda metà dell’800 il ghiacciaio arrivava poco a monte del parcheggio della funivia Solda, mentre oggi si concentra solo nella parte alta della montagna.

I dati, presentati oggi in conferenza stampa a Bolzano presso la sede della Galleria Civica, sono frutto delle misurazioni effettuate lunedì in quota dagli operatori del Servizio Glaciologico Cai Alto Adige (SGAA), alle quali ha partecipato il team di Carovana dei ghiacciai, la campagna di Legambiente in collaborazione con Cipra Italia e con la partnership scientifica della Fondazione Glaciologica Italiana. Durante la tappa sono stati anche osservati fenomeni geomorfologici connessi allo stato del ghiacciaio: in particolare preoccupa l’instabilità della morena laterale destra connessa alla fusione di nuclei di ghiaccio posti all’interno dei depositi glaciali e la crescita di coperture detritiche nel settore soprastante la fronte, per effetto di crolli e di colate, soprattutto dal fianco destro del ghiacciaio.

In generale preoccupa anche lo stato di salute dei ghiacciai in Alto Adige. Dal 1997 al 2023, stando ai dati dell’ufficio Idrologia e dighe Provincia Autonoma di Bolzano, la superficie dei ghiacciai in Alto Adige si è quasi dimezzata passando da 122, 2 kmq a 72,2 kmq. In diminuzione anche il numero dei ghiacciai: se nel 1997 erano 234, nel 2023 si è passati a 203, mentre nello stesso periodo aumentano le placche glaciali passate da 325 a 729 unità a causa della frammentazione dei ghiacciai.

ghiacciaio Solda ritiro glaciale Alto Adige Parco Nazionale dello Stelvio clima
