Gianni Chiarini Firenze celebra 25 anni e chiude 2024 con fatturato a oltre 34 mln

Gianni Chiarini Firenze festeggia 25 anni e archivia il 2024 con un fatturato superiore ai 34 milioni. Il marchio fiorentino, attivo nel segmento dell’affordable luxury, continua il percorso di espansione internazionale grazie alla significativa crescita dei canali wholesale ed e-commerce, quest’ultimo rappresentativo del 7% del fatturato di Gruppo. Il trend 2024 viene confermato anche per l’esercizio 2025, come testimoniato dai risultati della campagna vendite autunno inverno 2025-26 che evidenziano una raccolta ordini in crescita del 12% rispetto alla contro stagione. Particolarmente positivi i dati dei mercati europei, tra i quali spiccano la Germania e l’area Dach su tutti, seguiti dall’Est Europa e dal Giappone, mercato chiave per il marchio con le imminenti aperture di 2 ulteriori Shop in Shop nelle città di Nagoya ed Osaka, che andranno ad aggiungersi agli attuali 19 corner esistenti, oltre ai 3 flagship store di Milano, Firenze e Tokyo.

A supportare la crescita internazionale del brand concorrono inoltre il consolidamento e l’attivazione di nuove partnership in Turchia, Grecia e Stati Uniti, mercato quest’ultimo di estrema rilevanza strategica per il quale è prevista l’attivazione di un accordo distributivo entro l’anno. Le leve della strategia messa a punto dall’ad Ezio Raccichini mirano a potenziare le partnership del marchio con key E-tailers e Department Store internazionali – attraverso lo sviluppo di una rete mirata di shop in shop e pop-up, come ad esempio quelli previsti in Germania a Düsseldorf presso Breuninger, in Svizzera a Zurigo presso Bongénie e in Giappone a Tokyo presso Isetan – e la valorizzazione delle icone, Dua, Marcella, Helena Round ed Alifa, che rappresentano ad oggi circa il 50% del fatturato.

Il marchio coglie inoltre l’occasione del venticinquesimo anniversario per intraprendere un percorso di trasformazione della brand image suggellata dal lancio del concept retail, in grado di interpretare il concetto di fiorentinità in chiave moderna ed attuale, grazie all’inserimento di elementi geometrici del Rinascimento e del cocciopesto, materiale iconico toscano che caratterizza a livello materico e di color palette la nuova identità. Il re-opening della storica boutique di Firenze segna il primo passo, seguirà poi quello del Flagship store milanese, con un evento celebrativo durante la Settimana della Moda di settembre. Tra le novità anche una capsule in edizione limitata, dedicata alle icone, presentata in anteprima durante il cocktail party previsto in Boutique a Firenze, per celebrare l’anniversario dalla sua nascita proprio nella sua città d’origine, dove tutto è iniziato, prima di esplorare il mondo. Sarà poi in vendita in esclusiva solo su giannichiarini.com a partire dai primi di aprile.