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Gic 2026: Iacuzzi (Man Truck & Bus Italia), 'grazie ad application fit nostro veicolo pronto per ricevere novità allestimenti'

17 aprile 2026 | 08.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Come Man Truck & Bus Italia siamo molto felici di partecipare al Gic per la prima volta nell'anno del nostro 40esimo, portando il nostro veicolo 8x4 allestito con una betoniera Cifa, che ci permette di presentare al meglio il nostro prodotto ad oggi, in un segmento dove siamo fra i produttori principali in un mercato importante. La novità principale è l'application fit, ovvero la possibilità del nostro veicolo di essere subito da fabbrica pronto per ricevere tutte le principali novità per quanto riguarda gli allestimenti in tutti i settori, anche in quelli impegnativi come quello del calcestruzzo". Lo ha detto Simone Iacuzzi, product manager Man Truck & Bus Italia, intervenendo all'edizione 2026 del Gic - Giornate italiane del calcestruzzo e degli inerti da costruzione e demolizione alla fiera di Piacenza. A ideare e organizzare la kermesse, che alla sua sesta edizione si conferma la più grande mostra convegno europea dedicata a tecnologie, impianti, attrezzatura e materiali impiegati nel ciclo di vita del calcestruzzo, è Mediapoint & Exhibitions.

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