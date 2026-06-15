Gioco responsabile, Fondazione Fair lancia il primo bando di ricerca: 50mila euro per un progetto indipendente

Fondazione Fair lancia il suo primo bando di ricerca indipendente sul gioco responsabile. Con il Fair Research Program 2026, la Fondazione mette a disposizione un contributo a fondo perduto da 50mila euro per un singolo progetto scientifico, della durata compresa tra 12 e 24 mesi. Le candidature resteranno aperte fino al 16 novembre 2026.

Il bando si rivolge a università pubbliche e private con sede in Italia, enti pubblici di ricerca, Irccs e centri accademici. È possibile coinvolgere partner internazionali, ma il coordinamento scientifico e la raccolta dei dati dovranno restare a prevalenza italiana. L’obiettivo è sostenere una ricerca indipendente capace di affrontare il tema del gioco responsabile con strumenti scientifici e con un approccio interdisciplinare.

Gli ambiti indicati dal bando coprono un perimetro ampio: dalla prevenzione del gioco problematico allo studio dei fattori di rischio e di protezione, dai meccanismi psicologici e comportamentali al ruolo delle tecnologie digitali e del design delle interfacce. Tra i temi previsti ci sono anche i modelli predittivi per l’identificazione precoce dei rischi, la valutazione delle politiche pubbliche, il rapporto tra videogame e gioco d’azzardo e l’innovazione dei modelli di business sostenibili.

Secondo la Fondazione, il gioco responsabile è un fenomeno multidimensionale, che richiede il contributo integrato di competenze diverse: psicologia, economia, diritto, tecnologia e scienze sociali. Per questo il bando incoraggia progetti capaci di superare i confini disciplinari tradizionali e di produrre risultati utili sia sul piano scientifico sia su quello delle politiche pubbliche.

"Con il Research Program 2026 la Fondazione compie un passo concreto nella direzione che ha sempre indicato: non limitarsi a promuovere il dibattito, ma contribuire a costruire la base di conoscenza su cui quel dibattito deve fondarsi. Investire in ricerca indipendente è il modo più diretto per essere credibili nei confronti delle istituzioni e utili per la comunità", dichiara Stefano De Vita, direttore generale di Fondazione Fair.

Le proposte saranno valutate dal Comitato scientifico della Fondazione sulla base di quattro criteri. Il peso maggiore, pari al 40%, sarà attribuito alla qualità scientifica, con attenzione alla solidità del quadro teorico, alla coerenza del disegno di ricerca e all’adeguatezza delle metodologie. Gli altri tre criteri peseranno ciascuno per il 20%: innovatività e coerenza tematica, impatto e disseminazione, fattibilità e piano economico.

"Il Comitato scientifico ha lavorato per definire criteri di valutazione che garantissero rigore senza penalizzare l’originalità. Ci aspettiamo proposte ambiziose, capaci di affrontare il tema del gioco con la stessa complessità che il fenomeno richiede. La comunità accademica italiana ha le competenze per farlo: questo bando è un’occasione concreta per metterle a valore", afferma Cinzia Castiglioni, coordinatrice del Comitato scientifico di Fondazione Fair e ricercatrice presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Fondazione Fair, Fondazione per l’ascolto, l’innovazione e la ricerca sul gioco responsabile, è un’organizzazione non profit impegnata nella promozione di una cultura del gioco responsabile fondata sull’ascolto, sulla ricerca scientifica e sul dialogo tra istituzioni, comunità accademica, operatori e società civile. La Fondazione opera per rafforzare la tutela dei giocatori, prevenire i comportamenti a rischio e favorire lo sviluppo di politiche e pratiche basate su evidenze scientifiche.