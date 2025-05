Giornalismo: Pancheri (SkyTg24), ‘Momento intenso per chi fa formazione’

“È un momento intenso per chi fa formazione. Sono tante le storie complicate che accadono nel mondo e abbiamo la responsabilità di raccontarle con un linguaggio accessibile a tutti.”. Sono le parole di Giovanna Pancheri, giornalista di SkyTg24 che è stata premiata in occasione del Premio Internazionale Giornalismo Euromediterraneo presso il Circolo degli Esteri a Roma. Un prestigioso riconoscimento dedicato ai giornalisti, reporter e testate, distinti per la narrazione professionale e imparziale degli eventi che riguardano i territori e le popolazioni del Mediterraneo.