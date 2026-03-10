circle x black
Cerca nel sito
 

Giovani, Manzi: "Serve alleanza politico-istituzionale per sostenerli"

Irene Manzi
Irene Manzi
10 marzo 2026 | 17.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Io credo che sia necessario dare una struttura più stabile e trasversale a quegli strumenti che spesso vengono realizzati grazie al contributo degli enti del Terzo settore e delle Fondazioni, che in questo ambito svolgono un ruolo particolarmente importante a sostegno dei giovani. In questo modo si potrebbero anche superare le disparità territoriali, perché non tutti i territori riescono a stabilizzare questo tipo di progettualità. Per questo ritengo che un’alleanza politico-istituzionale sia fondamentale per il futuro dei giovani”. Così la deputata Irene Manzi, componente della Commissione Cultura della Camera, intervenendo alla presentazione della ricerca sul disagio giovanile promossa da Fondazione Unhate.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
disagio giovanile alleanza politico istituzionale
Vedi anche
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza