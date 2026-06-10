L'appuntamento è promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici (Ciss) della Luiss Guido Carli. L'Adnkronos è media partner

Le principali sfide che influenzano la politica estera, la sicurezza e gli interessi strategici dell'Italia saranno al centro di 'Diplosec2026 – Luiss Diplomatic and Security Forum', l'appuntamento promosso dal Centro di Studi Internazionali e Strategici (Ciss) della Luiss Guido Carli che si terrà domani presso il The Dome del Campus Luiss di Viale Romania. L'evento, di cui l'Adnkronos è media partner e che seguirà con una diretta speciale, riunisce esponenti apicali delle istituzioni, del mondo diplomatico, delle Forze Armate, dell'industria e della ricerca.

Giunta alla sua quarta edizione, la conferenza in programma l’11 giugno 2026 sarà dedicata al tema "Il Mediterraneo Strategico", una regione tornata al centro degli equilibri internazionali e sempre più determinante per la sicurezza, la prosperità e la proiezione internazionale del nostro Paese. Tra i temi chiave che verranno trattati: sicurezza regionale, tutela delle infrastrutture sottomarine, nuovi corridoi di connettività tra Europa, Africa e Medio Oriente, fino alle prospettive della Blue Economy.

Interverranno tra gli altri: Antonio Tajani, Vicepresidente Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, Nello Musumeci, Ministro Protezione Civile e Politiche del Mare, Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore Difesa, Giuseppe Berutti Bergotto, Capo di Stato Maggiore Marina, Lorenzo Guerini, Presidente Copasir, Giorgio Mulè, Vicepresidente Camera dei Deputati, Stefania Craxi, Capogruppo Forza Italia al Senato, Mario Zanetti, Special Advisor di Confindustria per l’Economia del Mare.