circle x black
Cerca nel sito
 

Gis 2025, Marraffa (Marraffa-Werent): "Aziende devono collaborare per trovare soluzioni"

25 settembre 2025 | 17.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il convegno odierno è stato molto interessante, gli spunti sono stati tanti. Si è parlato di formazione degli operatori in merito al noleggio a caldo, si è parlato di attrattiva per i giovani e di come poter fare per attrarre sempre più persone verso un settore complesso e bello allo stesso tempo. Si è parlato anche di noleggio a freddo, di sicurezza, di come allungare la vita delle nostre macchine con i dovuti controlli. Il tema centrale del dibattito, che ha messo d'accordo tutti, è stato quello di creare un tavolo di condivisione per affrontare insieme i problemi". Sono le parole di Pasquale Marraffa, head of purchasing department Marraffa-Werent, al convegno 'Prospettive di noleggio: l'Italia in quota nel futuro tra sfide di mercato, strategie logistiche, protezione digitale e nuove vie di trasporto', organizzato da Sollevare in occasione della decima edizione del Gis, le Giornate italiane del sollevamento, targato da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo fino al 27 settembre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video
Barbara d'Urso nel cast di Ballando: "Mediaset? Del passato non parlo, un giorno le vere motivazioni usciranno" - Video
News to go
Sciopero aereo venerdì 26 settembre: stop di 24 ore
Antonio Marras porta il Bloomsbury Group ad Alghero - Video
Meloni: "Palestina? Pressione politica va fatta su Hamas" - Video
Trump, il gobbo e il problema tecnico all'Onu: "Sono guai" - Video
Meloni a New York per l'assemblea Onu, videonews del nostro inviato
Roma, si schianta in moto sulla pensilina del bus vicino alla Sinagoga: le immagini - Video
News to go
Giorgetti: "Possibile deficit sotto il 3% già quest'anno"
News to go
Ecobonus e bonus casa, i requisiti: come richiederli


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza