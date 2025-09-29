circle x black
Gis 2025: sostenibilità, sicurezza e automazione nel sollevamento al centro della 10a edizione

29 settembre 2025 | 07.32
Redazione Adnkronos
La principale vetrina continentale del comparto, piattaforma privilegiata a livello europeo per la presentazione delle ultime novità e innovazioni tecnologiche nei settori del sollevamento di materiali, lavoro in quota, movimentazione industriale e portuale e trasporti eccezionali, il Gis - 2025 - le giornate italiane del sollevamento, firmate Mediapoint & Exhibitions, giunge alla 10° edizione, in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 25 al 27 settembre. Sostenibilità, sicurezza e automazione sono al centro della kermesse, che punta a superare le 18 mila presenze dell'edizione passata, con 495 espositori, 85 dei quali provenienti dall'estero e oltre 100mila metri quadri di superficie espositiva. 

