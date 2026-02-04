Grado, Git continua a crescere e presenta il suo piano industriale guardando al 2041

Presentate le linee guida del nuovo Piano industriale di Grado Impianti Turistici, quattro i driver di sviluppo: la rinnovata concessione demaniale al 2041 come leva per la programmazione e i grandi investimenti; la piena integrazione tra offerta e servizi: arenile, entroterra e il polo dei servizi costituito da Terme Marine, Piscina termale, Parco acquatico e ristorazione. Altro elemento decisivo per la crescita, l'efficientamento energetico con il ricorso alle rinnovabili per una "Spiaggia green" competitiva e l'impegno per l'uso della geotermia. Infine, gli investimenti di Git sulle persone. Chiuso il 2025 con un fatturato di 10,5 milioni di euro, entro il 2028 si punta ad una chiusura pari a 13 milioni con un ritmo di crescita del 16% annuo.