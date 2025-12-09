GRINS: l'economia circolare un'opportunità per le imprese italiane

In Italia il 75% delle imprese ha già introdotto almeno una pratica circolare, ma sono prevalenti interventi "leggeri", come efficientamento energetico e idrico. Costi elevati, complessità regolatoria, carenza di competenze, scarsa integrazione di filiera sono i maggiori ostacoli che le aziende incontrano quando vogliono premere l'acceleratore sull'economia circolare. E' quanto emerge dal rapporto GRINS "Crescita Circolare: l'innovazione come motore del cambiamento" dell'Università di Torino nell'ambito del gruppo di ricerca Innovazione e ecosistemi per le economie circolare, coordinato dal Professor Francesco Quatraro.