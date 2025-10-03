Gruppo Cap, assemblea dà via libera all'ingresso in Aemme Linea Ambiente

L'assemblea dei soci di Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato nella Città metropolitana di Milano, ha approvato l’autorizzazione all’acquisto di una quota del 20% di Aemme Linea Ambiente (Ala) con la possibilità di incrementare la partecipazione fino al 40% entro i prossimi tre anni tramite aumento di capitale, grazie al raggiungimento del 70% dei target di fatturato previsti dal piano industriale.

Ala, società del Gruppo Amga, è nata dal conferimento dei rami d’azienda di Amga Legnano, Asm Magenta e Amsc Gallarate. Attualmente gestisce i servizi di igiene urbana in 19 Comuni, servendo oltre 530.000 abitanti nell’area nord-ovest di Milano e nel basso Varesotto. Il piano industriale di Ala prevede di raggiungere entro il 2027 80 milioni di euro di ricavi e 8,5 milioni di Ebitda, partendo da una stima di 45 milioni nel 2025. L’ingresso di Cap rafforza il ruolo di Ala come aggregatore del settore, con l’obiettivo di ottimizzare i costi, aumentare i ricavi e migliorare la qualità del servizio, anche attraverso sinergie industriali e logistiche.

"Con questa operazione -spiega il presidente di Gruppo Cap, Yuri Santagostino- vogliamo dare il nostro contributo nel cercare di ridurre la frammentazione che caratterizza questo mercato, valorizzando allo stesso tempo le competenze e le strutture presenti sul territorio. L’ingresso di Gruppo Cap in Ala permette infatti di integrare la gestione dell’igiene urbana e di dare vita a un modello più organico a beneficio di oltre mezzo milione di cittadini. In questo modo possiamo garantire maggiore solidità ed efficienza del servizio, con vantaggi concreti per le comunità locali in cui operiamo".

"L'acquisizione di Ala -aggiunge il direttore generale di Gruppo Cap, Michele Falcone- è in linea con la strategia di crescita del business di Cap nel settore dei rifiuti. L’azienda, che ha assunto negli anni l’identità di green utility, è pronta a raccogliere la sfida della transizione ecologica e raggiungere una sempre maggior sinergia fra servizio idrico ed economia circolare sul territorio della Città metropolitana di Milano. Con l’ingresso nella compagine sociale di Ala, infatti, Gruppo Cap consolida la propria presenza nel settore dei rifiuti, un business che, sommando le partecipazioni già detenute in altre aziende, genera complessivamente circa 70 milioni di euro di ricavi, pari a poco meno del 20% di quanto fatturato nel solo servizio idrico. A doppia cifra la stima di crescita che segnerà un +86% nel 2030, pari al 30% dei ricavi dell’idrico che rimangono sostanzialmente stabili".

La partecipazione di Gruppo Cap, azienda a capitale interamente pubblico, permetterà anche alle amministrazioni attualmente non socie di Ala di razionalizzare le partecipazioni, e di affidare il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana tramite un affidamento in house a cascata, consentendo l’integrazione del servizio di igiene urbana con il settore idrico e quello energetico e conseguentemente alla maggiore sostenibilità operativa e ambientale, così come a una più elevata qualità del servizio. Infine, Cap condividerà il proprio know-how in termini di innovazione e digitalizzazione degli impianti e dei processi.