Gualtieri: “Stanziamento del Governo è circa un 1.4 miliardi ma con le opere collegate al Giubileo sono più di 4 miliardi. A questo poi si sommano gli interventi del PNRR. Complessivamente, stiamo investendo in questa consigliatura circa 13 miliardi per riqualificare e rilanciare Roma” così Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, intervenuto all'evento “Giubileo 2025 - 100 giorni all’apertura della Porta Santa”, presso la sede Deloitte di Via Vittorio Veneto a Roma.