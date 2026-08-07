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Guccini, domani in tutti i punti vendita coop Lombardia il circuito Radio Coop dedicherà la programmazione alla memoria

Francesco Guccini - (Ipa)
Francesco Guccini - (Ipa)
07 agosto 2026 | 19.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sabato 8 agosto, in tutti i punti vendita Coop Lombardia il circuito radio Coop dedicherà l’intera giornata alla memoria di Francesco Guccini. Una selezione dei suoi brani più significativi accompagnerà i clienti durante la spesa, in un omaggio a uno degli autori che più hanno saputo raccontare l’Italia vera: quella delle persone comuni, dei luoghi, della memoria e dei valori. La scelta di ricordare Guccini nasce da un’affinità profonda. Nelle sue canzoni c’è lo stesso sguardo che Coop rivolge ogni giorno alle comunità: attenzione alle persone, radicamento nel territorio, rispetto per la storia e per le piccole cose di tutti i giorni. C’è la voce di chi non dimentica da dove viene, di chi racconta con onestà e spirito critico. Con questa iniziativa Coop Lombardia vuole rendere tributo a un artista che ha fatto della parola e della musica uno strumento per tenere viva la memoria collettiva. Perché anche fare la spesa può diventare un momento per fermarsi, ascoltare e riconoscersi in una canzone.

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