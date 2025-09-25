circle x black
Guida (Binance): "Regolamento Micar imperfetto, ma molto importante"

25 settembre 2025 | 14.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il regolamento europeo sulle cripto-attività MiCAR "non è perfetto, ma è molto importante perché è il primo esempio al mondo di una legislazione che va a coprire più stati, con un impatto rilevante per l'operatore che si trova così a dover fronteggiare un'unica normativa con le potenzialità di operare in diversi Paesi europei". Lo dice all'Adnkronos il ceo di Binance Italy, Gianluigi Guida. "Probabilmente la norma perfetta non esiste – aggiunge -, si può sicuramente migliorare, penso ad esempio al lato Stablecoin. Ma sono fiducioso che le istituzioni capiscano le necessità e trovino un punto di equilibrio tra l'innovazione e la tutela dei cittadini e della comunità europea in generale".

