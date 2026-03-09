circle x black
Cerca nel sito
 

Consob, Chiara Mosca assume l'incarico di presidente vicario: subentra a Paolo Savona

Guiderà l’Autorità di vigilanza sui mercati finanziari in attesa che la politica scelga il futuro presidente

Consob, Chiara Mosca assume l'incarico di presidente vicario: subentra a Paolo Savona
09 marzo 2026 | 12.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Passaggio delle consegne al vertice della Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Da oggi Chiara Mosca, Commissario con maggiore anzianità di Istituto, assume l’incarico di presidente vicario, subentrando a Paolo Savona, il cui mandato settennale si è concluso l’8 marzo.

Mosca, professoressa associata di diritto commerciale presso l’Università Bocconi di Milano, è Commissaria Consob dal 7 settembre 2021 su designazione del governo presieduto da Mario Draghi. Svolgerà le funzioni di Presidente vicario fino all’insediamento del nuovo Presidente. Nell'interim sarà affiancata da Carlo Comporti, Gabriella Alemanno e Federico Cornelli.

In occasione della fine del mandato di Savona, in carica dall’8 marzo 2019, si legge in una nota della Consob, "sono stati raccolti in un unico volume i Discorsi da lui tenuti nei sette Incontri annuali con il mercato finanziario dal 2019 al 2025".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Consob presidente vicario Chiara Mosca chiara mosca consob chiara mosca bocconi consob presidente
Vedi anche
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza