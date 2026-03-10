circle x black
Hoepli, deliberata liquidazione della storica casa editrice

Giovanni Nava, socio di Hoepli con il 30% delle azioni: "Un pezzo di storia d'Italia, continuerò la battaglia per salvaguardarlo"

Libreria Hoepli Milano - Ipa
Libreria Hoepli Milano - Ipa
10 marzo 2026 | 19.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'assemblea dei soci di Hoepli, la storica casa editrice, simbolo della cultura milanese, ha deliberato lo scioglimento volontario e la messa in liquidazione della società "all'esito di una sofferta e approfondita riflessione sulla situazione complessiva". Lo rende noto la società stessa.

Il socio Nava: "Mi sono opposto a liquidazione, battaglia va avanti"

A seguito della decisione della maggioranza dei soci che in assemblea hanno votato a favore della liquidazione della società, Giovanni Nava, socio di Hoepli con il 30% delle azioni afferma: "Prendo atto con grande dispiacere della decisione della maggioranza dei soci di Hoepli Spa, che in assemblea hanno votato a favore della liquidazione della società e della cessione dell’azienda anche frazionata in rami o, addirittura, del tutto disgregata. Mi sono opposto nel corso della riunione a questa deriva, senza che l’attuale maggioranza abbia neppure considerato di farsi da parte e affidare il rilancio della società a un nuovo management capace di immaginare e attuare un progetto in tal senso".

"Continuerò la battaglia in tutte le sedi e con ogni mezzo messo a disposizione dalla legge - assicura Nava - per cercare di salvaguardare l'attività della casa editrice e della libreria che sono un pezzo della storia d'Italia ancora oggi viva e produttiva grazie all’impegno dei 90 lavoratori e lavoratrici di Hoepli."

Hoepli hoepli milano hoepli liquidazione hoepli editore
