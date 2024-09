Hydrogen Expo, Salamone (Danieli): “Lavoriamo su decarbonizzazione utilizzando combustibili alternativi come l’idrogeno”

“Siamo leader mondiali nella progettazione e fornitura di forni di riscaldo e trattamento termico per il mondo siderurgico, in particolare nel campo dell’acciaio e dell’alluminio. Ora stiamo lavorando sulla decarbonizzazione, utilizzando combustibili alternativi, come l’idrogeno”. E’ il commento di Elisa Salamone, sales manager Danieli Centro Combustion, alla terza edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra-convegno italiana interamente dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in svolgimento al Piacenza Expo dall’11 al 13 settembre 2024 e organizzata da Mediapoint & Exhibitions.