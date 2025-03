IA, a Roma sistema Julia 'assorbe' le Guide de L’Espresso

Anche le Guide de L’Espresso, punto di riferimento per la critica enogastronomica italiana, partecipano alla rivoluzione digitale della Capitale: i migliori ristoranti e locali selezionati sono ora parte integrante della “conoscenza” di Julia, l’intelligenza artificiale sviluppata dal Comune di Roma per cittadini e turisti. Julia è sempre aggiornata su eventi, mostre e spettacoli, suggerisce i migliori ristoranti in ogni zona della città e conosce i tempi di attesa di metrò, autobus, treni e aerei. Attiva 24 ore su 24 su WhatsApp, Telegram, Messenger e web chat, è stata sviluppata con l’apporto di Microsoft, che ingegnerizza il modello ChatGPT-4o, e nella sua prima release da NTT Data.

Durante l’evento di presentazione, il sindaco Roberto Gualtieri ha invitato tutti a “fruire di Julia per orientarsi, grazie alle Guide de L’Espresso, sulla gastronomia di Roma”. Questa è solo la prima versione: nei prossimi mesi seguiranno aggiornamenti con nuovi dati e sviluppi tecnologici. Come ogni intelligenza artificiale, Julia imparerà nel tempo grazie alle segnalazioni degli utenti, affinando le sue capacità di comprensione e ampliando costantemente la base di dati verificati.