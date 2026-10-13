Ia: Scaleway apre due nuove 'Availability Zone' a Milano

Scaleway, il braccio cloud e IA del gruppo iliad, ha aperto a Milano altre due nuove Availability Zone, poli di data center indipendenti che si fanno da riserva a vicenda. Lo annuncia l'azienda in occasione della conferenza Ai-Pulse 2026 in corso a Parigi, ricordando che le due nuove zone vanno ad aggiungersi a quella già annunciata lo scorso aprile: ora l'area del capoluogo lombardo "diventa una cloud region completa, in grado di offrire un'infrastruttura resiliente di livello enterprise", rileva un comunicato.

Come sottolinea Scaleway, l'architettura delle Availability Zone consente alle aziende di distribuire applicazioni e dati su più zone, aumentando la disponibilità dei servizi e garantendo la continuità operativa anche in caso di interruzione di una di esse. L'obiettivo è permettere alle imprese di sviluppare e usare le proprie applicazioni di IA su infrastrutture pienamente europee. Sullo sfondo, la corsa verso l'adozione su larga scala dell'IA, e la conseguente domanda crescente di potenza di calcolo, accesso ai modelli più avanzati e controllo sulle tecnologie di base.

Per l'Europa, sostiene l'azienda, la sfida "è industriale, economica e strategica: disporre delle capacità necessarie per sviluppare l'IA sul proprio territorio, sostenere la crescita delle imprese e preservarne l'indipendenza tecnologica". Il gruppo Iliad, quinta telco in Europa, afferma di volersi posizionare come fornitore di soluzioni investendo in nuove infrastrutture, ampliando l'accesso alle tecnologie più avanzate e sostenendo lo sviluppo di alternative europee, al fine di offrire alle imprese europee "la potenza di calcolo, le prestazioni e la libertà di scelta tecnologica necessarie per sviluppare, implementare e gestire le proprie applicazioni di IA in Europa".

La strategia si inserisce in un percorso di crescita che negli ultimi mesi ha visto Scaleway venir selezionata nell'ambito dell'accordo quadro Cloud III della Commissione europea e dal Health Data Hub. A luglio 2026 l'azienda ha acquisito Qarnot, che porta nella piattaforma capacità dedicate di calcolo ad alte prestazioni (Hpc) e tecnologie proprietarie di recupero del calore di scarto. Come ha sottolineato il ceo di Scaleway, Damien Lucas, nel corso di un keynote, il 95% del calore in eccesso generato dai poli viene immesso nelle reti di teleriscaldamento urbane locali: una capacità che rende Scaleway "l'unico operatore europeo in grado di offrire un ecosistema completo di cloud, IA e Hpc sostenibile ed efficiente".

Sul fronte del calcolo quantistico, Scaleway annuncia il lancio del Quantum Builders Program, un programma rivolto a startup, imprese e realtà deeptech, che dà accesso a diverse architetture quantistiche e a risorse di emulazione, per esplorare i primi casi d'uso senza grandi investimenti iniziali. Tra i progetti in sviluppo c'è l'Unified Computing Service, previsto per il 2027, che permetterà di eseguire programmi su risorse di calcolo sia classiche che quantistiche senza gestire l'infrastruttura sottostante, anche grazie allo strumento open source Qall a cui l'azienda contribuisce.

Scaleway ha poi avviato una partnership con Presage, specializzata in world models (i modelli IA pensati per interagire con il mondo fisico), per ottimizzare la gestione delle risorse cloud e prevedere i carichi di lavoro, e con Alatyr, volta a studiare infrastrutture europee di calcolo e storage in orbita. Tutte iniziative che si inseriscono nella strategia industriale più ampia del gruppo Iliad, che insieme alla sua controllata partecipa al progetto europeo AI Gigafactory e mira "ad anticipare le prossime evoluzioni tecnologiche e industriali del settore, contribuendo allo sviluppo di competenze e soluzioni europee", conclude il comunicato.