Icsc, siglata con Sace convenzione 'Garanzia Futuro'

L’Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. (Icsc s.p.a.) ha sottoscritto con Sace la convenzione 'Garanzia Futuro', lo strumento volto a favorire il processo di crescita delle imprese in Italia e a supportare gli investimenti in materia di sostenibilità, infrastrutture sociali, innovazione tecnologica e digitalizzazione.

Icsc s.p.a. con la nuova 'Garanzia Futuro' di Sace potrà coprire, nella misura del 70%, i finanziamenti a medio lungo termine fino a 50 milioni di euro, della durata compresa fra 2 e 20 anni, per favorire la doppia transizione, verde e digitale, delle società sportive e culturali, motore dello sviluppo economico in due filiere strategiche del Made in Italy.

Nel dettaglio i prestiti potranno essere destinati da Icsc a finanziare investimenti per la realizzazione e riqualificazione dell’impiantistica sportiva di ogni livello, per lo sviluppo di produzioni televisive e cinematografiche sostenendone la crescita sui mercati internazionali, per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico nazionale e, nel complesso, per la promozione e per lo sviluppo dello Sport e della Cultura.