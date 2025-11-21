Il Messaggero, Roberto Napoletano nuovo direttore

Assumerà l'incarico dal 2 dicembre
Caltagirone Editore comunica che, a partire dal 2 dicembre, Roberto Napoletano assumerà l’incarico di direttore de Il Messaggero.
Nato a La Spezia nel 1961, Napoletano torna alla guida del quotidiano di Roma che ha già diretto dal 2006 al 2011 passando successivamente alla direzione de Il Sole24ore. Dall’aprile del 2024 Napoletano ha ricoperto il ruolo di direttore de Il Mattino di Napoli.
L’Editore, si legge in una nota ringrazia il direttore uscente, Dott. Massimo Martinelli, che assumerà la direzione del Master in Giornalismo e Media Communication “Paolo Graldi” e rivolge al Dott. Napoletano i migliori auguri di buon lavoro.