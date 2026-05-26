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Il nuovo ecosistema dell’automazione industriale firmato Sonepar Italy

Floriano Masoero Presidente Siemens Italia e Daniele Lucchetta Direttore Commerciale Cignoli a Sonepar Company - (Foto Sonepar)
Floriano Masoero Presidente Siemens Italia e Daniele Lucchetta Direttore Commerciale Cignoli a Sonepar Company - (Foto Sonepar)
26 maggio 2026 | 16.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sonepar Italy sceglie il palcoscenico di Sps Italia per svelare la nuova brand identity e il nuovo posizionamento di Cignoli, a due mesi dal suo ingresso nel Gruppo. Con un volume d’affari di circa 20 milioni di euro e un team di 40 professionisti attivi nel Nord Italia, Cignoli si posiziona come Automation Distributor & Solution Partner, al fianco di costruttori di macchine, quadristi e system integrator con competenze applicative, supporto progettuale e una solida conoscenza dei sistemi di automazione.

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"L’evoluzione che presentiamo a Sps Italia nasce da una strategia chiara, orientata a sviluppare i mercati verticali attraverso realtà d’eccellenza, caratterizzate da un’elevata specializzazione”, commenta Marco Brunetti, presidente di Sonepar Italy, che in Italia opera con tre aziende storiche - Sonepar Italia, Sacchi ed Elettroveneta- affiancate da società dedicate a comparti specifici, come l’automazione.

"Il solido legame di Cignoli con Siemens, nostro partner strategico di cui siamo Value Added Reseller, ci permette di trasformare l’innovazione tecnologica e la crescente esigenza di digitalizzazione delle imprese in soluzioni concrete, scalabili e orientate alle performance”, conclude Marco Brunetti. L’offerta di Cignoli combina un’ampia gamma di prodotti e tecnologie con servizi che spaziano dall’analisi dei requisiti agli studi di fattibilità, dalle simulazioni ai test, fino alla definizione di offerte tecniche e distinte base. Completano la proposta il supporto alla progettazione di sistemi di automazione, la configurazione di Plc, Hmi,Scada, Motion Control, robotica e reti industriali, oltre a formazione tecnica dedicata, assistenza post-vendita, supporto all’avviamento e system integration.

"Non siamo semplicemente fornitori di prodotti, ma un team di specialisti che affianca ingegneri, progettisti e tecnici in ogni fase, dalla scelta delle tecnologie fino all’avviamento degli impianti”, sottolinea Paolo Cignoli, Amministratore Delegato di Cignoli. “Essere parte di Sonepar Italy ci consente di affiancare alle nostre competenze come Solution Partner nell’automazione industriale un assortimento e una supply chain unici sul mercato, creando ulteriore valore per i clienti.”

 

“La competitività del sistema industriale italiano si gioca sempre di più sulla capacità di integrare intelligenza artificiale industriale, produttività e sostenibilità in un unico percorso di trasformazione", commenta Floriano Masoero, Presidente e Ceo di Siemens Italia. “Questo significa poter accedere a tecnologie e competenze che trasformino l’innovazione in risultati concreti, anche per le Pmi, vero cuore del manifatturiero italiano. Gli ecosistemi e le partnership, come quella costruita con Cignoli e Sonepar Italy, sono fondamentali per accompagnare le imprese nel trasformare il potenziale tecnologico in vantaggio competitivo reale".

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automazione industriale ecosistema Sonepar Italy Cignoli Siemens
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