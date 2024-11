Il porto di Civitavecchia guida la transizione verde con la prima “Hydrogen Valley” portuale italiana

Civitavecchia si conferma all’avanguardia nella sostenibilità con il progetto Life3H, che punta a sviluppare la prima Hydrogen Valley portuale d’Italia. L’iniziativa, cofinanziata dall’Unione Europea, coinvolge il porto laziale, l’altopiano delle Rocche in Abruzzo e la città di Terni, e prevede l’utilizzo dell’idrogeno come risorsa strategica per la transizione energetica. Nel workshop tenutosi al Molo Vespucci, il presidente dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino, ha presentato la fase sperimentale del progetto che prevede l’impiego di due autobus ibridi (ad idrogeno ed elettrici) per i servizi di trasporto pubblico del porto, e saranno alimentati da un rifornimento giornaliero di 10 kg di idrogeno proveniente dall’Interporto di Civitavecchia.