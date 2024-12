Iliad down oggi 3 dicembre 2024 in tutta Italia. Gli utenti dell'operatore questa mattina segnalano diffusi problemi e cosa non funziona. Il sito Downdetector ha raccolto intorno alle 9.30 un picco di oltre 4 mila segnalazioni, seguito da un leggero miglioramento e quindi da una nuova ondata di indicazioni per disservizi.

Problemi e le zone più colpite

Il maggior numero di segnalazioni riguarda problemi per la linea Internet mobile, ma sono molto diffusi problemi anche per Internet sulla linea fissa e in misura minore anche per il servizio voce mobile.

Le più colpite - a giudicare dalle segnalazioni - sono le grandi città da Milano a Bologna, da Bari a Roma, Firenze, Pescara, con una connessione che spesso si rivela 'ballerina'. Non sono note le ragioni del down sul quale l'operatore non ha ancora diffuso alcuna comunicazione.