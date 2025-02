Immediapress/Dai grandi spazi a soluzioni su misura: il trend dei frazionamenti spiegato da Stefano Pinata

Il frazionamento è un processo che consente di suddividere una proprietà in due o più unità distinte e autonome. "Oggi questo fenomeno è molto comune," spiega l'ingegnere Stefano Pinata, "grazie ai significativi vantaggi che offre. Ad esempio, la divisione di un appartamento permette a due o più eredi di utilizzare porzioni dell'immobile senza doverlo vendere o cedere. Inoltre, consente di mettere a reddito una parte della casa tramite affitto, mantenendo così l'autonomia abitativa dell'altra porzione. Questa operazione è anche vantaggiosa in caso di vendita, poiché generalmente aumenta il valore delle singole unità create."

Tuttavia, per realizzare questa soluzione in modo efficace, sono necessari interventi rapidi e di alta qualità. "Con la mia azienda, Co.r.im, abbiamo colmato un vuoto nel settore," afferma Pinata. "Abbiamo riunito diversi professionisti sotto un unico tetto. Abbiamo notato che i clienti spesso lamentano ritardi nei lavori e la mancanza di contatti diretti con i responsabili. Da queste osservazioni, abbiamo deciso di non affidarci a terzi, offrendo così un servizio chiavi in mano. Il nostro team, composto da ingegneri, progettisti, architetti, esperti termici, pittori e muratori, conta attualmente 40 persone, che diventano 100 considerando l'indotto. Tutto ciò è realizzato con la massima professionalità."

L'azienda, guidata dall'ingegnere Stefano Pinata e con sede a Bari, ha visto una crescita significativa negli ultimi anni. "Il fatturato è aumentato notevolmente," sottolinea, "e siamo diventati un punto di riferimento anche al di fuori della Puglia. Velocità e qualità sono elementi fondamentali in un settore immobiliare complesso, che richiede puntualità, precisione e flessibilità. Riteniamo sia molto utile permettere modifiche al progetto in corso d'opera, senza complicazioni, e seguire il cliente anche dopo la consegna del lavoro. Inoltre, il nostro staff assiste i clienti nelle scelte architettoniche e nei rivestimenti, offrendo un supporto completo per garantire un servizio adeguato."

