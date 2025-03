Immobiliare, Caponigro (Regold by Idealista): "Non solo digitale, importanti anche relazioni"

“L'anno scorso abbiamo dedicato l'evento completamente all'intelligenza artificiale”, però “ci siamo resi conto che il nostro target degli agenti immobiliari non solo vuole il digitale, ma desidera parlare anche di relazioni, che equivalgono al vero business”. Infatti “questo è il tema che abbiamo voluto riproporre quest'anno, Il futuro, a quanto pare, non è solo digitale”. Parole di Diego Caponigro, ceo di Regold by Idealista, all’edizione 2025 dei ‘Real Estate Awards - Dove l’eccellenza si incontra’, organizzata al Grand Hotel Villa Torretta di Sesto San Giovanni, Milano, da Idealista, e intitolata ‘Start-up e nuovi modelli di business: il futuro è solo digitale?’.

Al centro dell’evento, a cui, oltre agli addetti ai lavori, hanno preso parte anche i più illustri docenti universitari, esperti e presidenti degli organi più importanti del mondo immobiliare, il ruolo del digitale nello sviluppo dei nuovi modelli di business per il settore.

“Quest'anno - spiega Caponigro - abbiamo avuto un overbooking straordinario e siamo stupiti perché significa che stiamo lavorando bene, con un'ottima comunicazione. Ogni volta che organizziamo questo evento raccogliamo anche il consenso da parte delle università”. Questo “è molto importante per noi, perché è lì che ci sono i veri centri di ricerca, non solo quelli aziendali, ma anche quelli accademici”. Pertanto, “inserire all'interno del palinsesto uno, due o tre interventi da parte di relatori e di docenti universitari, è diventato fondamentale”.