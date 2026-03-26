circle x black
Cerca nel sito
 

Immobiliare, Ricciardi (Kroll): "Retail traina investimenti, seguono hospitality e logistica"

"Housing sempre più attrattivo per investitori istituzionali italiani ed esteri"

Paola Ricciardi, country head Italy di Kroll
Paola Ricciardi, country head Italy di Kroll
26 marzo 2026 | 18.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Lo scenario macroeconomico attuale è estremamente instabile" soprattutto per effetto del contesto geopolitico, sul quale "oltre al conflitto in Ucraina" oggi insistono anche quelli in Medio Oriente. "La situazione è dunque complessa. Ciò nonostante, il mercato immobiliare italiano sta raccogliendo i frutti dell’anno precedente e vive un momento estremamente positivo. C'è stata la ripresa di varie asset class, con il retail primo per investimenti, seguito dall’hospitality e dalla logistica. Si tratta di asset class trainate da fattori macroeconomici di medio lungo termine". Così Paola Ricciardi, country head Italy di Kroll, all’edizione 2026 dei Real Estate Awards, l’evento che celebra talento, innovazione ed eccellenza nel settore, nel corso del panel 'Le sfide per il mercato immobiliare in un contesto macroeconomico incerto: chi e come ne potrà trarre vantaggio?'.

CTA

 

Le sfide per il mercato immobiliare sono diverse: "L'andamento demografico influenza lo sviluppo dell’asset class dell'housing, sempre più di interesse per gli investitori istituzionali, sia italiani che esteri -aggiunge-. C'è poi il tema della mobilità, sia del personale lavorativo, per la maggiore flessibilità del mondo del lavoro, che delle giovani coppie e degli studenti. Anche il turismo fa sì che ci siano segmentazioni nel settore dell'hospitality, con proposte e offerte molto verticali e segmentate". Sfidante per il settore anche quanto concerne "l’andamento della tecnologia, dallo sviluppo dell’Ai all’ecommerce, con impatto sulla logistica, sul fabbisogno energetico e sull'approvvigionamento di dati, legato al fenomeno dei data center".

 

Ultimo ma di primaria importanza "il tema della sostenibilità. Non dimentichiamo infatti la direttiva Case green emanata in Ue, che impatterà sul patrimonio residenziale -precisa, parlando poi del patrimonio immobiliare residenziale-. In Italia, circa l'80% delle case sono detenute in proprietà dai piccoli proprietari e abbiamo rilevato una crescita sia in termini di valore che delle transazioni, legati alla nuclearizzazione delle famiglie e a un cambio della domanda, che ha creato la necessità di adeguamento dell'offerta". A trarre beneficio dalla situazione sarà "chi saprà leggere i cambiamenti di medio e lungo periodo e chi sarà in grado di affrontare la volatilità che è parte di questa velocità sempre maggiore che, ormai, condiziona il nostro mercato. Bisogna quindi porre attenzione alla lettura dei mercati. Dal punto di vista degli investitori tradizionali -conclude- adesso è tornato in voga il tema dell'attenzione al rischio Paese, alla situazione geopolitica ma, soprattutto, alla liquidità del mercato. Quando si investe bisogna già avere chiara l'exit strategy. Durante il periodo di gestione, attenzione alla capacità di generare reddito, di contenere i costi e di ottimizzare in questo modo l'investimento".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
immobiliare retail hospitality logistica sostenibilità rischio Paese
Vedi anche
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza