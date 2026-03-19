Impresa, Testa (Tinexta Infocert): "Welfare può essere leva strategica per produttività"

"Le priorità dell'azienda devono essere tre: passare da un approccio standardizzato a uno più personalizzato, l'organizzazione del lavoro e allargare lo sguardo della responsabilità sociale d'impresa. Il welfare in questo modo può diventare una leva strategica per aumentare la partecipazione delle persone e di conseguenza la loro produttività." Ha dichiarato Anna Maria Testa, Hr Director Tinexta Infocert, a margine dell'evento organizzato da Comunicazione Italiana "Welfare Day", un'iniziativa per confrontarsi sul ruolo del welfare nelle strategie aziendali.