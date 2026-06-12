Imprese: Ballarè (Manageritalia), 'rilanciare paese puntando su crescita del settore terziario'

"Abbiamo lanciato un patto tra istituzioni, forza imprenditoriale e manager, per rilanciare il paese passando attraverso il mondo del terziario, che oggi in Italia, nel settore privato, rappresenta oltre il 58% del valore aggiunto. Siamo in un momento complesso, di difficoltà internazionale ed europea con riflessi all'interno del nostro paese, dobbiamo puntare sulla crescita altrimenti non saremo in grado di rispondere alle necessità sul piano dei salari, dei giovani e dell'occupazione in generale". Sono le parole di Marco Ballarè, Presidente di Manageritalia, in occasione della 107esima Assemblea Nazionale di Manageritalia, la Federazione nazionale dei dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi e terziario avanzato, che ha riunito a Milano negli spazi dell'hotel Melià oltre 220 delegati provenienti da tutta Italia, in rappresentanza degli oltre 47mila associati.