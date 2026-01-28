circle x black
Imprese, Bozzetti (Fondazione Fiera): "Mido racconta evoluzione eyewear eccellenza Made in Italy"

"Mido va oltre la dimensione fieristica e si conferma come il luogo in cui si osserva e si interpreta l’evoluzione dell’eyewear a livello globale, mettendo in relazione operatori, competenze e visioni provenienti da tutto il mondo". Lo ha detto oggi il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti.

"Negli ultimi anni - ha affermato - l’occhiale ha conosciuto una trasformazione profonda: da accessorio funzionale ed estetico è diventato una vera e propria piattaforma tecnologica, capace di integrare ricerca scientifica, sviluppo dell’intelligenza artificiale, nuovi materiali e attenzione alla sostenibilità. Un’evoluzione che racconta con chiarezza la forza industriale dell’eyewear, uno dei comparti più rappresentativi del Made in Italy, in grado di coniugare tradizione manifatturiera e innovazione continua".

"Mido mette in vetrina queste trasformazioni, offrendo una fotografia avanzata dei mercati e delle tendenze che stanno ridisegnando il settore. Sostenere questa manifestazione significa sostenere una filiera strategica per il Paese, che sintetizza artigianalità, alta tecnologia, tradizione, estetica e scienza. L’Italia, con oltre 300 produttori di altissima fascia, continua a giocare un ruolo centrale in questo percorso, dimostrando come stile, eleganza e capacità di innovare possano tradursi in competitività sui mercati internazionali"

