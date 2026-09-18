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Imprese: Bulgarelli (Bper Banca), 'Meetup unisce Ciso per condividere conoscenze ed esperienze'

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18 settembre 2026 | 11.51
Redazione Adnkronos
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"I Ciso delle varie organizzazioni insieme possono rappresentare un presidio importante contro questo tipo di minaccia sempre più emergente. In tal senso, il Meetup è un momento perfetto per unire tutte queste figure che difficilmente possono incontrarsi durante l'anno - conclude - questo è un luogo dove possiamo condividere esperienze e ascoltare i consigli degli advisor che ci danno indicazioni di quali siano effettivamente le minacce che stanno crescendo e dal nostro punto di vista possiamo fare divulgazione sia a livello delle nostre organizzazioni sia a tutti i nostri stakeholder, che per quanto riguarda la banca sono anche la clientela e gli azionisti". Così ⁠Alessandro Bulgarelli - Co-Founder AssoCISO e Chief Information Security Officer BPER Banca, nel corso del Ciso Meetup 2026, una giornata di confronto tra istituzioni e chief information security officer per la resilienza cibernetica del Sistema Paese, svoltosi presso Casa dell'Aviatore a Roma.

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