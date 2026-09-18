circle x black
Cerca nel sito
 

Imprese, Bulgarelli (Bper Banca): "Sicurezza informatica attuale, rischi aumentati anche causa ai"

"Ciso Meetup è un momento perfetto per unire Ciso delle varie organizzazioni per condividere conoscenze ed esperienze"

Alessandro Bulgarelli - (Adnkronos)
Alessandro Bulgarelli - (Adnkronos)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
18 settembre 2026 | 17.20
Alessandro Remia
LETTURA: 1 minuti

“Il tema della sicurezza informatica è quanto mai attuale: i rischi, soprattutto negli ultimi anni, sono incrementati a livello esponenziale, a causa anche dell'introduzione di logiche di intelligenza artificiale, che hanno incrementato i rischi derivanti da esposizioni ad attacchi informatici, di criminalità informatica e di frodi anche sulla clientela”. Sono le dichiarazioni di Alessandro Bulgarelli, Co-Founder AssoCiso / Chief Information Security Officer Bper Banca, al Ciso Meetup 2026, una giornata di confronto tra istituzioni e chief information security officer per la resilienza cibernetica del Sistema Paese, svoltosi presso Casa dell'Aviatore a Roma.

“I Ciso delle varie organizzazioni insieme possono rappresentare un presidio importante contro questo tipo di minaccia sempre più emergente. In tal senso, il Meetup è un momento perfetto per unire tutte queste figure che difficilmente possono incontrarsi durante l'anno - conclude - questo è un luogo dove possiamo condividere esperienze e ascoltare i consigli degli advisor che ci danno indicazioni di quali siano effettivamente le minacce che stanno crescendo e dal nostro punto di vista possiamo fare divulgazione sia a livello delle nostre organizzazioni sia a tutti i nostri stakeholder, che per quanto riguarda la banca sono anche la clientela e gli azionisti”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sicurezza informatica rischi cibernetici intelligenza artificiale
Vedi anche
Prof accoltellata a Roma, Schlein: "Scossi, accanto a insegnanti e scuola per lavoro di prevenzione" - Video
Chi l'ha visto, Raffaella Griggi: "Il programma non cambia. Il mio stile? Sono alla mano e imperfetta" - Video
Giorgetti a Dublino: "Spero per Italia deficit 2025 sotto il 3%". E cita Boskov - Video
Influenza 2026-2027, Pregliasco: "Avremo almeno 12-14 milioni di casi" - Video
Bomba d'acqua su Roma, le immagini di Corso Francia allagato - Video
News to go
Classifica degli ospedali migliori al mondo per specialità
Centrosinistra, Fico: "Primarie? Grande momento di partecipazione" - Video
Malika Ayane: "Caso Ed Sheeran? Un artista deve poter scegliere se schierarsi" - Video
Centrosinistra, Boccia (Pd): "Primarie? Saranno una festa, ma prima il programma" - Video
Piero De Luca (Pd): "Pronti ad alternativa di governo a questa destra" - Video
Famiglia nel bosco, Brambilla: "Figli vanno scarcerati e affidati all'amore dei genitori" - Video
Progetto Civico Italia sbarca in Lombardia, Onorato: "Concretezza e pragmatismo per rispondere ai cittadini" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza