Imprese, Calabrò (Assolombarda): “Importante presenza dei giovani in sala”

“La relazione di Alessandro Spada è stata centrata su poche e essenziali questioni: la centralità dell'Europa per le politiche industriali e le politiche fiscali; la forza dell'industria lombarda come traino dell'economia italiana e le prospettive per i giovani: c'è stata, infatti, una scelta importante, quella di far assistere delle ragazze e ragazzi all'assemblea, indicando loro percorso per il futuro”. Sono le dichiarazioni di Antonio Calabrò, vice presidente Assolombarda e vice presidente Pirelli per la Cultura, a margine dell’Assemblea Generale di Assolombarda che si è tenuta all’Università Bocconi di Milano. L'assise ha avuto come titolo “L’Impresa che è in noi”.