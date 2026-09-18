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Imprese, Corsi (Retelite): "Ciso Meetup 2026 importante per condivisione e incremento competenze"

"Aspetti fondamentali per svolgere al meglio il nostro lavoro"

Matteo Corsi - (Adnkronos)
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18 settembre 2026 | 17.12
Redazione Adnkronos
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"Giornate come questa sono fondamentali sia per mantenere la relazione di amicizia con delle persone che condividono le stesse sfide e le stesse problematiche della nostra professione, ma soprattutto per avere accesso nelle competenze, partecipando a panel e tavoli di lavoro, che ci consentono di espandere le nostre conoscenze e fare quell’esercizio multidisciplinare necessario per svolgere la nostra funzione”. Lo ha detto Matteo Corsi, CISO Retelite Digital Services, al Ciso Meetup 2026, una giornata di confronto tra istituzioni e chief information security officer per la resilienza cibernetica del Sistema Paese, svoltosi presso la Casa dell'Aviatore a Roma.

“Associso è un’Associazione che nasce con lo scopo preciso di sviluppare le competenze, la presenza e la credibilità di questo ruolo, che è multidisciplinare e che quindi ha bisogno di competenze sempre allo stato dell'arte, quindi sempre nuove e capaci di gestire l'innovazione tecnologica. Pertanto, si tratta di una sfida molto importante e avere un luogo logico e fisico nel quale condividere le esperienze e conoscenze, che vengono maturate nel corso del nostro lavoro, è assolutamente fondamentale per svolgerlo al meglio”, conclude.

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Tag
CISO Meetup 2026 resilienza cibernetica competenze informatiche
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