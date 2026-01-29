Imprese e finanza: Gorno Tempini (presidente Cdp) "Pubblico e privato si devono parlare, PNRR esempio virtuoso"

"Il dialogo pubblico-privato è uno degli asset più importanti: il capitale privato è fondamentale per finanziare la crescita, ma per l'entità degli investimenti necessari da un punto di vista tecnologico e infrastrutturale, la parte pubblica è altrettanto importante. L'esempio del PNRR è virtuoso in tal senso". Così il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini, a Torino per una nuova tappa del roadshow con Confindustria ideato per illustrare le iniziative a sostegno dello sviluppo delle imprese del territorio.