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Imprese, Frega (Pmi Italia): "Italia più attrattiva, aziende investono su talenti"

‘filiera e sistema economico integrati consentono di far crescere e trattenere i talenti’

Pasquale Frega - (foto Adnkronos)
Pasquale Frega - (foto Adnkronos)
30 giugno 2026 | 16.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il sistema economico italiano sta aumentando la propria attrattività grazie a un circolo virtuoso in cui le imprese investono e guadagnano quote di mercato anche grazie alla presenza di tanti talenti che restano nel nostro Paese”. Lo ha detto Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato Philip Morris Italia, intervenendo oggi al Senato della Repubblica a Roma alla presentazione delle evidenze emerse a metà dell’edizione 2026 del Global Attractiveness Index- Gai, del cui advisory board - composto da alcune delle principali aziende multinazionali che investono nel Paese - Philip Morris Italia è parte.

“Negli ultimi anni - spiega Frega - abbiamo assistito a una grande perdita di talenti verso l'estero, ma credo che aziende come Philip Morris stiano dimostrando che creando valore sul territorio e una filiera e un sistema economico integrati, attorno al quale operano imprese di varie dimensioni, si genera valore e capacità di trattenere e sviluppare i talenti”.

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attrattività economica talenti investimenti aziendali
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