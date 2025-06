Imprese, Ibarra (Engineering): "Dati permettono di capire i clienti"

“Il tema dei dati è la materia prima nel mondo della tecnologia, specialmente per l’intelligenza artificiale, per riuscire ad avere informazioni nascoste. Questa miriade di informazioni ci permette di capire molto meglio i comportamenti dei clienti”. A dirlo Maximo Ibarra, former ceo di Engineering, a ‘Valori della Persona e Valore della Marca. Risposte sostenibili alle istanze del presente’, il convegno promosso da Centromarca, svoltosi a Palazzo Mezzanotte a Milano, per celebrare i 60 anni di attività in occasione dell’Assemblea annuale.