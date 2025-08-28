circle x black
Imprese, il fondatore della Nardi compie 80 anni e regala ai dipendenti 1500 euro in busta paga

Il capitano d'impresa Giampietro Nardi: "Sono loro il vero capitale dell'azienda". Tre anni fa aveva alzato tutti i salari del 5%: "L’azienda sta andando bene e il merito è dell’impegno di tutti"

Imprese, il fondatore della Nardi compie 80 anni e regala ai dipendenti 1500 euro in busta paga
28 agosto 2025 | 20.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"I dipendenti sono il vero capitale dell’azienda, il nostro successo è merito di ciascuno, ognuno per il suo ruolo". Così Giampietro Nardi, fondatore della Nardi, azienda di Chiampo prima in Italia per fatturato nel settore dell’arredo giardini, che - come racconta un articolo pubblicato oggi sul Giornale di Vicenza - ha deciso di festeggiare il suo 80esimo compleanno facendo trovare 1500 euro in più nella busta paga di luglio ai suoi 180 dipendenti.

"Nostro padre è fatto così - spiegano al Giornale di Vicenza le figlie Floriana e Anna Nardi, amministratrici delegate dell’azienda da oltre 83 milioni di fatturato che porta il made in Italy in tutto il mondo - Nella sua semplicità risiede la forza di un uomo autentico e generoso". Al padre, si legge nell'articolo, le due figlie hanno donato il libro del giornalista Pierluigi Masini “Giampietro Nardi. State comodi” (antiga edizioni) che racconta la storia del pioniere vicentino dell’arredo outdoor.

I precedenti. Tre anni fa, Giampietro Nardi ha alzato tutti i salari del 5%. "L’azienda sta andando bene - aveva motivato allora l'imprenditore - e il merito è dell’impegno di tutti, ognuno per il proprio ruolo". Gli 80 anni del capitano d'azienda coincidono con i 35 anni dell’azienda che, appena affacciata al mercato, si trovò a competere con una trentina di big. "Ci avevano dato al massimo sei mesi di vita - ricorda Nardi nell'intervista - Siamo rimasti in tre aziende".

